Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Еко аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Стрий, вул. Шевченка Тараса, 103 Всього: упаковка (5) 53,20 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської, 13 Всього: упаковка (3) 53,20 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Рожище, вул. Незалежності, 11 Всього: упаковка (4) 53,20 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Стара Вижівка, вул. Незалежності, 48-Г Всього: упаковка (5) 53,20 грн