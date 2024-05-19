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Ангифіліпт таблетки контурна чарункова упаковка, №20 - Львів (586371) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 103
Всього: упаковка (5)
53,20 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської, 13
Всього: упаковка (3)
53,20 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Рожище, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (4)
53,20 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Стара Вижівка, вул. Незалежності, 48-Г
Всього: упаковка (5)
53,20 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом