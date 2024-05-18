Ангифіліпт таблетки контурна чарункова упаковка, №20 - Харків (586371) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Волиньфарм
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської, 13
Волиньфарм
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:15
Рожище, вул. Незалежності, 11
Волиньфарм
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:15
Стара Вижівка, вул. Незалежності, 48-Г
Еко аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 103
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом