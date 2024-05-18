Ангифіліпт таблетки контурна чарункова упаковка, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (586371) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 3
Волиньфарм
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської, 13
Волиньфарм
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рожище, вул. Незалежності, 11
Еко аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 103
Волиньфарм
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стара Вижівка, вул. Незалежності, 48-Г
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом