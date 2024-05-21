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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїБАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FITPLAN"Ціни в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FITPLAN" 30 г з вишнею та журавлиною, №1 - Запоріжжя (734548) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Гора, вул. Центральна, 7
Всього: упаковка (3)
13,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (5)
12,00 грн
Аптека для економних
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (1)
8,40 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Галицького Данила, 50
Всього: упаковка (1)
10,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом