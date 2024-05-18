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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїБАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FITPLAN"Ціни в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FITPLAN" 30 г з горіхом, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (734546) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
10,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 7
Всього: упаковка (1)
15,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (2)
11,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом