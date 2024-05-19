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БАТОНЧИК-МЮСЛІ З МИГДАЛЕМ + НАСІННЯ КАНАСІБУ "Cannabis Bar" 40 г, №1 - Київ (632556) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (14)
45,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (51)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (5)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (21)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (15)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (12)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (7)
45,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (13)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (10)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (17)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (12)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (29)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: упаковка (6)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (12)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (14)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (8)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (9)
45,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 19
Всього: упаковка (11)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
Всього: упаковка (3)
45,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (8)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн