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БАТОНЧИК-МЮСЛІ З ГОРІХАМИ + НАСІННЯ КАНАБІСУ "Cannabis Bar" 40 г, №1 - Харків (632551) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (9)
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (14)
45,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (12)
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (11)
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (3)
45,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (9)
45,00 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Савченка, 4
Всього: упаковка (9)
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Савченка, 2-Б
Всього: упаковка (8)
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Донець, вул. Спортивна, 28-А
Всього: упаковка (12)
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 31-А
Всього: упаковка (11)
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Всього: упаковка (10)
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 66-В
Всього: упаковка (5)
45,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (10)
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 2
Всього: упаковка (1)
45,00 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Всього: упаковка (12)
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Всього: упаковка (2)
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Велика Багачка, вул. Каштанова, 18
Всього: упаковка (9)
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (8)
45,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Яскрава, 19
Всього: упаковка (5)
45,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (7)
45,00 грн