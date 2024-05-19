БАТОНЧИК-МЮСЛІ З ГОРІХАМИ + НАСІННЯ КАНАБІСУ "Cannabis Bar" 40 г, №1 - Харків (632551) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Ощад аптека
Детальніше
Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Савченка, 4
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Савченка, 2-Б
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Донець, вул. Спортивна, 28-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 31-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 66-В
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 2
Ощад аптека
Детальніше
Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Велика Багачка, вул. Каштанова, 18
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Яскрава, 19
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б