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БАТОНЧИК-МЮСЛІ З ГОРІХОВИМ МІКСОМ + НАСІННЯ КАНАБІСУ "Cannabis Bar" 40 г, №1 - Одеса (632550) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (18)
34,33
Економія: -2,66 грн
31,67 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (12)
31,23
Економія: -5,61 грн
25,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (23)
36,49
Економія: -3,14 грн
33,35 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (14)
33,65
Економія: -2,82 грн
30,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
34,35
Економія: -4,89 грн
29,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (12)
36,22
Економія: -3,63 грн
32,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (17)
31,51
Економія: -4,18 грн
27,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (22)
34,15
Економія: -2,48 грн
31,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (12)
36,57
Економія: -3,53 грн
33,04 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (10)
33,54
Економія: -2,71 грн
30,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
34,65
Економія: -4,80 грн
29,85 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (4)
33,87
Економія: -5,64 грн
28,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (8)
34,03
Економія: -5,93 грн
28,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (16)
33,62
Економія: -3,08 грн
30,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (1)
34,65
Економія: -4,73 грн
29,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (9)
34,47
Економія: -4,06 грн
30,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Армійська, 9
Всього: упаковка (22)
36,83
Економія: -3,31 грн
33,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (12)
36,61
Економія: -6,98 грн
29,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
Всього: упаковка (12)
36,74
Економія: -5,42 грн
31,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (5)
33,69
Економія: -2,44 грн
31,25 грн