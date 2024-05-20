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БАТОНЧИК-МЮСЛІ З ГОРІХОВИМ МІКСОМ + НАСІННЯ КАНАБІСУ "Cannabis Bar" 40 г, №1 - Львів (632550) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (6)
34,67
Економія: -3,71 грн
30,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (7)
34,32
Економія: -3,91 грн
30,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (12)
35,59
Економія: -3,00 грн
32,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
34,43
Економія: -4,02 грн
30,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (10)
34,65
Економія: -5,93 грн
28,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (7)
34,44
Економія: -3,35 грн
31,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (10)
34,00
Економія: -4,79 грн
29,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (17)
30,34
Економія: -3,83 грн
26,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (7)
34,63
Економія: -7,11 грн
27,52 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (2)
35,58
Економія: -2,06 грн
33,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (11)
35,65
Економія: -3,37 грн
32,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (7)
34,25
Економія: -2,58 грн
31,67 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2-В
Всього: упаковка (10)
34,07
Економія: -2,98 грн
31,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 5/1
Всього: упаковка (9)
30,42
Економія: -2,59 грн
27,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шептицького, 1
Всього: упаковка (12)
33,76
Економія: -3,09 грн
30,67 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 54
Всього: упаковка (12)
34,65
Економія: -3,56 грн
31,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 6
Всього: упаковка (2)
31,47
Економія: -2,99 грн
28,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (10)
34,43
Економія: -3,02 грн
31,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 46
Всього: упаковка (10)
30,55
Економія: -2,25 грн
28,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 27
Всього: упаковка (2)
33,97
Економія: -3,01 грн
30,96 грн