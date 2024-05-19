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БАТОНЧИК-МЮСЛІ З ГОРІХОВИМ МІКСОМ + НАСІННЯ КАНАБІСУ "Cannabis Bar" 40 г, №1 - Київ (632550) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (21)
30,37
Економія: -4,75 грн
25,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (12)
30,61
Економія: -3,87 грн
26,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (2)
30,75
Економія: -5,13 грн
25,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (11)
30,66
Економія: -3,92 грн
26,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
Всього: упаковка (12)
36,67
Економія: -3,94 грн
32,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
30,56
Економія: -1,93 грн
28,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (4)
31,48
Економія: -4,27 грн
27,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Голего Миколи, 2
Всього: упаковка (9)
31,26
Економія: -3,05 грн
28,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (10)
31,22
Економія: -3,92 грн
27,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (3)
30,85
Економія: -3,52 грн
27,33 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (6)
31,32
Економія: -4,81 грн
26,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
Всього: упаковка (11)
33,69
Економія: -5,46 грн
28,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
Всього: упаковка (2)
33,53
Економія: -4,32 грн
29,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
Всього: упаковка (10)
30,78
Економія: -2,42 грн
28,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
Всього: упаковка (9)
31,46
Економія: -4,95 грн
26,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солов'яненка Анатолія, 16
Всього: упаковка (9)
30,97
Економія: -5,35 грн
25,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (9)
30,67
Економія: -2,69 грн
27,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сосюри, 3
Всього: упаковка (3)
31,12
Економія: -3,14 грн
27,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Попова Олександра, 2-В
Всього: упаковка (2)
31,31
Економія: -3,92 грн
27,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Урлівська, 23
Всього: упаковка (5)
30,99
Економія: -3,28 грн
27,71 грн