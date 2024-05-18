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БАТОНЧИК-МЮСЛІ З ГОРІХОВИМ МІКСОМ + НАСІННЯ КАНАБІСУ "Cannabis Bar" 40 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (632550) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (5)
35,68
Економія: -6,57 грн
29,11 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (9)
23,94
Економія: -2,58 грн
21,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (12)
34,50
Економія: -5,43 грн
29,07 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (8)
35,53
Економія: -2,49 грн
33,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
24,07
Економія: -2,02 грн
22,05 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
33,78
Економія: -2,40 грн
31,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (10)
26,34
Економія: -2,06 грн
24,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (11)
32,38
Економія: -3,46 грн
28,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
33,71
Економія: -2,75 грн
30,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (15)
33,71
Економія: -4,78 грн
28,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (8)
33,47
Економія: -4,51 грн
28,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (5)
22,16
Економія: -1,54 грн
20,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (12)
34,49
Економія: -6,26 грн
28,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (10)
34,22
Економія: -4,50 грн
29,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (2)
26,97
Економія: -2,64 грн
24,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
Всього: упаковка (22)
32,46
Економія: -3,51 грн
28,95 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (5)
24,20
Економія: -2,36 грн
21,84 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Всього: упаковка (4)
35,05
Економія: -5,94 грн
29,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 12
Всього: упаковка (8)
31,78
Економія: -2,86 грн
28,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (10)
32,57
Економія: -3,62 грн
28,95 грн