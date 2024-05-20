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БАТОНЧИК-МЮСЛІ тм "FRUIT BAR" "МЕДОВА ДИНЬКА" ГЛАЗУРОВАНИЙ 25 г, №1 - Львів (593866) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Горохів, вул. Паркова, 22
Всього: упаковка (3)
9,60 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Нововолинськ, вул. Шахтарська, 1
Всього: упаковка (2)
9,12 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Героїв Майдану, 25
Всього: упаковка (3)
9,12 грн
Волиньфарм
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Відчинено Цілодобово
Локачі, вул. Франка Івана, 19
Всього: упаковка (9)
9,21 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вовчинець, вул. Симоненка Василя, 33-А
Всього: упаковка (2)
9,21 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 74
Всього: упаковка (1)
9,12 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 1
Всього: упаковка (2)
8,63 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 2
Всього: упаковка (2)
9,12 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 4/1
Всього: упаковка (3)
8,63 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 19
Всього: упаковка (1)
9,12 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Перемоги, 12
Всього: упаковка (2)
9,12 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 18
Всього: упаковка (9)
9,12 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Рівненська, 55
Всього: упаковка (1)
9,12 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Чорновола В'ячеслава, 1
Всього: упаковка (8)
9,11 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Молоді, 5
Всього: упаковка (3)
9,21 грн
Волиньфарм
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Відчинено Цілодобово
Луцьк, вул. Загородня, 20
Всього: упаковка (4)
9,21 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Рожище, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (5)
9,31 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 06:00
Любомль, вул. Соборності, 70
Всього: упаковка (3)
9,21 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Залізнична, 23
Всього: упаковка (1)
9,21 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Ковель, вул. Незалежності, 57
Всього: упаковка (1)
14,50 грн