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БАТОНЧИК-МЮСЛІ тм "FRUIT BAR" "МЕДОВА ДИНЬКА" ГЛАЗУРОВАНИЙ 25 г, №1 - Харків (593866) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (3)
10,00 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Боярка, вул. Соборності, 51
Всього: упаковка (6)
10,60 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212
Всього: упаковка (12)
8,32 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Томашгород, вул. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
9,60 грн
Рівне-медфарм
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Рівне, вул. Медична, 7
Всього: упаковка (13)
9,21 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
9,12 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Всього: упаковка (2)
9,12 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 3
Всього: упаковка (2)
9,12 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 57
Всього: упаковка (3)
8,37 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Всього: упаковка (1)
8,37 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (2)
8,37 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 316-Б
Всього: упаковка (6)
9,12 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мізоч, вул. Хмельницького Богдана, 13-А
Всього: упаковка (4)
9,02 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Цумань, вул. Шевченка Тараса, 4-Б/2
Всього: упаковка (2)
8,72 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 23
Всього: упаковка (5)
9,21 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Чортків, вул. Залізнична, 23
Всього: упаковка (2)
9,21 грн
Волиньфарм
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Відчинено Цілодобово
Луцьк, вул. Загородня, 20
Всього: упаковка (5)
9,21 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Молоді, 5
Всього: упаковка (3)
9,21 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, вул. Рівненська, 55
Всього: упаковка (1)
9,12 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, вул. Чорновола В'ячеслава, 1
Всього: упаковка (8)
9,11 грн