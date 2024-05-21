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БАТОНЧИК-МЮСЛІ тм "FRUIT BAR" "ЧОРНИЦЯ" ГЛАЗУРОВАНИЙ 25 г, №1 - Запоріжжя (593865) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (10)
12,31
Економія: -1,57 грн
10,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (4)
13,62
Економія: -0,75 грн
12,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (10)
12,48
Економія: -0,80 грн
11,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
12,39
Економія: -2,52 грн
9,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (14)
12,19
Економія: -0,66 грн
11,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
12,73
Економія: -1,40 грн
11,33 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (12)
13,90
Економія: -1,50 грн
12,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
12,72
Економія: -1,04 грн
11,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (6)
12,31
Економія: -0,78 грн
11,53 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (2)
13,00
Економія: -5,00 грн
8,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (11)
12,44
Економія: -0,84 грн
11,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (8)
12,46
Економія: -0,92 грн
11,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (4)
13,82
Економія: -0,95 грн
12,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (11)
8,71
Економія: -0,90 грн
7,81 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (7)
12,73
Економія: -1,45 грн
11,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (2)
13,57
Економія: -1,05 грн
12,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (12)
12,43
Економія: -1,83 грн
10,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (16)
12,42
Економія: -1,77 грн
10,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (3)
13,69
Економія: -2,28 грн
11,41 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 28
Всього: упаковка (10)
12,33
Економія: -1,25 грн
11,08 грн