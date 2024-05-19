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БАТОНЧИК-МЮСЛІ тм "FRUIT BAR" "ЧОРНИЦЯ" ГЛАЗУРОВАНИЙ 25 г, №1 - Київ (593865) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
11,09
Економія: -1,76 грн
9,33 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (31)
14,45
Економія: -0,43 грн
14,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (12)
11,17
Економія: -1,43 грн
9,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (11)
12,43
Економія: -1,40 грн
11,03 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (3)
14,45
Економія: -0,43 грн
14,02 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (7)
14,45
Економія: -0,43 грн
14,02 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (16)
14,45
Економія: -0,43 грн
14,02 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (12)
14,45
Економія: -0,43 грн
14,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
11,34
Економія: -1,56 грн
9,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (9)
12,43
Економія: -2,10 грн
10,33 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (9)
14,45
Економія: -0,43 грн
14,02 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (6)
14,45
Економія: -0,43 грн
14,02 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (9)
14,45
Економія: -0,43 грн
14,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (4)
12,67
Економія: -1,94 грн
10,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
Всього: упаковка (12)
14,00
Економія: -1,53 грн
12,47 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (10)
14,45
Економія: -0,43 грн
14,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (2)
11,15
Економія: -0,72 грн
10,43 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (13)
14,45
Економія: -0,43 грн
14,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
Всього: упаковка (11)
12,42
Економія: -1,20 грн
11,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Голего Миколи, 2
Всього: упаковка (8)
11,41
Економія: -1,12 грн
10,29 грн