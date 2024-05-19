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БАТОНЧИК-МЮСЛІ тм "FRUIT BAR" "ЧОРНИЦЯ" ГЛАЗУРОВАНИЙ 25 г, №1 - Харків (593865) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (9)
12,32
Економія: -1,24 грн
11,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
11,25
Економія: -1,60 грн
9,65 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
12,43
Економія: -1,15 грн
11,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
11,04
Економія: -0,71 грн
10,33 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (9)
11,22
Економія: -1,89 грн
9,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (6)
11,30
Економія: -1,29 грн
10,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (3)
12,46
Економія: -1,33 грн
11,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (8)
11,08
Економія: -0,99 грн
10,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (10)
12,70
Економія: -2,13 грн
10,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (1)
11,18
Економія: -1,85 грн
9,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (9)
12,47
Економія: -1,30 грн
11,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (12)
12,32
Економія: -1,35 грн
10,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (7)
12,28
Економія: -1,71 грн
10,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
Всього: упаковка (1)
12,41
Економія: -1,49 грн
10,92 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (12)
11,32
Економія: -1,41 грн
9,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (9)
11,45
Економія: -1,48 грн
9,97 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (10)
11,41
Економія: -1,76 грн
9,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
Всього: упаковка (6)
11,14
Економія: -1,02 грн
10,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (2)
12,70
Економія: -1,53 грн
11,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 6
Всього: упаковка (3)
11,22
Економія: -1,80 грн
9,42 грн