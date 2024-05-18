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БАТОНЧИК-МЮСЛІ тм "FRUIT BAR" "ЧОРНИЦЯ" ГЛАЗУРОВАНИЙ 25 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (593865) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (8)
8,52
Економія: -1,39 грн
7,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (11)
8,44
Економія: -1,35 грн
7,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (9)
7,76
Економія: -0,62 грн
7,14 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (7)
11,38
Економія: -1,24 грн
10,14 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (3)
12,36
Економія: -1,03 грн
11,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (10)
8,22
Економія: -1,18 грн
7,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (12)
8,72
Економія: -1,60 грн
7,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (9)
8,73
Економія: -1,16 грн
7,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (5)
8,01
Економія: -0,90 грн
7,11 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 8
Всього: упаковка (12)
8,26
Економія: -1,19 грн
7,07 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (2)
12,54
Економія: -1,85 грн
10,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1)
8,36
Економія: -1,29 грн
7,07 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
Всього: упаковка (10)
12,52
Економія: -1,08 грн
11,44 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (5)
12,72
Економія: -1,04 грн
11,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
Всього: упаковка (2)
8,60
Економія: -0,68 грн
7,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (5)
14,00
Економія: -1,65 грн
12,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (9)
12,37
Економія: -0,98 грн
11,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (9)
12,39
Економія: -1,36 грн
11,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (11)
12,50
Економія: -1,17 грн
11,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (9)
12,87
Економія: -1,46 грн
11,41 грн