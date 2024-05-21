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БАТОНЧИК-МЮСЛІ тм "FRUIT BAR" "З ГОРІХАМИ" ГЛАЗУРОВАНИЙ 25 г, №1 - Запоріжжя (548389) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
12,30
Економія: -2,01 грн
10,29 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (6)
12,53
Економія: -1,45 грн
11,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (6)
12,11
Економія: -1,32 грн
10,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (13)
12,31
Економія: -1,57 грн
10,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (11)
13,62
Економія: -1,12 грн
12,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (17)
12,48
Економія: -0,80 грн
11,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (7)
12,55
Економія: -2,55 грн
10,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (8)
12,55
Економія: -1,67 грн
10,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (8)
12,27
Економія: -1,39 грн
10,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (4)
12,73
Економія: -2,15 грн
10,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
14,02
Економія: -2,18 грн
11,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (12)
12,44
Економія: -0,90 грн
11,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (8)
12,51
Економія: -4,08 грн
8,43 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
14,07
Економія: -2,16 грн
11,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (6)
12,28
Економія: -0,95 грн
11,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (2)
12,43
Економія: -1,83 грн
10,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (5)
12,55
Економія: -3,62 грн
8,93 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (4)
12,61
Економія: -1,32 грн
11,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (3)
12,52
Економія: -1,35 грн
11,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
Всього: упаковка (4)
12,28
Економія: -1,25 грн
11,03 грн