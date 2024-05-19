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БАТОНЧИК-МЮСЛІ тм "FRUIT BAR" "З ГОРІХАМИ" ГЛАЗУРОВАНИЙ 25 г, №1 - Харків (548389) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (17)
7,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (8)
12,32
Економія: -4,26 грн
8,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (10)
11,25
Економія: -1,60 грн
9,65 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
12,43
Економія: -1,15 грн
11,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (2)
8,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (4)
11,22
Економія: -1,89 грн
9,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (11)
11,30
Економія: -1,29 грн
10,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (5)
12,33
Економія: -4,27 грн
8,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (12)
7,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (11)
7,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (13)
11,44
Економія: -3,43 грн
8,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (5)
12,52
Економія: -4,46 грн
8,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (6)
11,08
Економія: -0,99 грн
10,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (11)
12,47
Економія: -4,41 грн
8,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (6)
12,32
Економія: -4,26 грн
8,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
Всього: упаковка (12)
12,41
Економія: -1,49 грн
10,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (5)
7,49 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (11)
11,32
Економія: -3,90 грн
7,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5
Всього: упаковка (1)
11,25
Економія: -1,28 грн
9,97 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (9)
18,25
Економія: -1,69 грн
16,56 грн