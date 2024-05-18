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БАТОНЧИК-МЮСЛІ тм "FRUIT BAR" "З ГОРІХАМИ" ГЛАЗУРОВАНИЙ 25 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (548389) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
12,39
Економія: -1,22 грн
11,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (4)
11,38
Економія: -2,82 грн
8,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
11,09
Економія: -0,34 грн
10,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (9)
8,73
Економія: -0,45 грн
8,28 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (2)
7,90 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37
Всього: упаковка (4)
7,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Металургів, 62-Д
Всього: упаковка (12)
11,45
Економія: -0,92 грн
10,53 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
Всього: упаковка (1)
12,52
Економія: -3,02 грн
9,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (7)
12,72
Економія: -1,04 грн
11,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (12)
14,00
Економія: -2,97 грн
11,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (4)
12,37
Економія: -1,13 грн
11,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (5)
12,23
Економія: -1,20 грн
11,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (5)
12,39
Економія: -3,96 грн
8,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (17)
12,50
Економія: -1,47 грн
11,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (3)
12,41
Економія: -1,17 грн
11,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (7)
12,52
Економія: -1,28 грн
11,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (7)
11,65
Економія: -1,32 грн
10,33 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (11)
11,42
Економія: -1,09 грн
10,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
Всього: упаковка (4)
12,63
Економія: -1,60 грн
11,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (6)
12,60
Економія: -1,27 грн
11,33 грн