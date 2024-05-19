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БАТОНЧИК-МЮСЛІ тм "FRUIT BAR" "З КОКОСОВОЮ СТРУЖКОЮ" ГЛАЗУРОВАНИЙ 25 г, №1 - Харків (548388) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тинне, вул. Українська, 6-А
Всього: упаковка (7)
8,92 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 3
Всього: упаковка (1)
9,21 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 28
Всього: упаковка (4)
9,12 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Київська, 78-Г
Всього: упаковка (1)
9,12 грн
Рівне-медфарм
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Рівне, вул. Медична, 7
Всього: упаковка (22)
9,21 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Всього: упаковка (4)
9,12 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 3
Всього: упаковка (1)
9,12 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Всього: упаковка (2)
9,21 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (2)
8,37 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 3
Всього: упаковка (3)
9,21 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Цумань, вул. Шевченка Тараса, 4-Б/2
Всього: упаковка (1)
8,72 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 23
Всього: упаковка (11)
9,21 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
Всього: упаковка (5)
9,60 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Молоді, 5
Всього: упаковка (1)
9,21 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, вул. Чорновола В'ячеслава, 1
Всього: упаковка (14)
9,11 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Конякіна, 11-А
Всього: упаковка (1)
9,21 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Луцьк, вул. Кравчука, 38
Всього: упаковка (8)
9,12 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 2
Всього: упаковка (1)
9,12 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 1
Всього: упаковка (2)
8,63 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43
Всього: упаковка (1)
9,60 грн