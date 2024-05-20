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БАТОНЧИК-МЮСЛІ тм "FRUIT BAR" "З ЯГОДАМИ ПОЛУНИЦІ" ГЛАЗУРОВАНИЙ 25 г, №1 - Львів (548387) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (9)
12,72
Економія: -1,39 грн
11,33 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (6)
12,03
Економія: -0,58 грн
11,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (3)
12,59
Економія: -1,46 грн
11,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (6)
12,37
Економія: -0,89 грн
11,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (10)
12,45
Економія: -1,74 грн
10,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (3)
12,30
Економія: -1,08 грн
11,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
12,62
Економія: -1,49 грн
11,13 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (15)
14,45
Економія: -0,43 грн
14,02 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (53)
14,45
Економія: -0,43 грн
14,02 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (9)
14,45
Економія: -0,43 грн
14,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
12,72
Економія: -2,07 грн
10,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (9)
12,49
Економія: -0,89 грн
11,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (10)
12,63
Економія: -1,24 грн
11,39 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (10)
12,63
Економія: -1,24 грн
11,39 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (9)
14,45
Економія: -0,43 грн
14,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (5)
12,70
Економія: -2,62 грн
10,08 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (6)
12,29
Економія: -0,75 грн
11,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (6)
13,61
Економія: -1,31 грн
12,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (2)
12,56
Економія: -0,96 грн
11,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (7)
14,45
Економія: -0,43 грн
14,02 грн