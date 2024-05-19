БАТОНЧИК-МЮСЛІ тм "FRUIT BAR" "З ЯГОДАМИ ПОЛУНИЦІ" ГЛАЗУРОВАНИЙ 25 г, №1 - Київ (548387) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 68 аптеках
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Біла ромашка
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Біла ромашка
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Біла ромашка
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Київ, вул. Антоновича, 50
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Київ, вул. Ярославська, 56-А
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Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
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Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
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Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Біла ромашка
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Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Біла ромашка
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Всього: упаковка (9)
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Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Біла ромашка
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Київ, вул. Антоновича, 176
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Всього: упаковка (10)
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Київ, пров. Ясинуватський, 10
Біла ромашка
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Всього: упаковка (10)
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Київ, просп. Бандери Степана, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Біла ромашка
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
Біла ромашка
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Біла ромашка
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Біла ромашка
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1