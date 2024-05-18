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БАТОНЧИК-МЮСЛІ тм "FRUIT BAR" "З ЯГОДАМИ ПОЛУНИЦІ" ГЛАЗУРОВАНИЙ 25 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (548387) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (7)
12,39
Економія: -0,91 грн
11,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
12,36
Економія: -1,03 грн
11,33 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (3)
11,09
Економія: -0,76 грн
10,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (6)
8,73
Економія: -1,16 грн
7,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
12,54
Економія: -1,85 грн
10,69 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
Всього: упаковка (2)
12,52
Економія: -1,08 грн
11,44 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (2)
12,72
Економія: -1,04 грн
11,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
Всього: упаковка (1)
8,60
Економія: -0,68 грн
7,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (21)
12,67
Економія: -1,50 грн
11,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (4)
12,39
Економія: -1,36 грн
11,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (9)
12,52
Економія: -0,84 грн
11,68 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (10)
11,42
Економія: -1,51 грн
9,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (1)
13,92
Економія: -1,40 грн
12,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, шосе Дніпровське, 14
Всього: упаковка (11)
12,33
Економія: -1,77 грн
10,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (3)
12,62
Економія: -1,08 грн
11,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (10)
8,34
Економія: -0,48 грн
7,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (2)
12,39
Економія: -0,71 грн
11,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (3)
13,56
Економія: -1,37 грн
12,19 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (5)
12,40
Економія: -1,07 грн
11,33 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (2)
12,58
Економія: -1,14 грн
11,44 грн