Алксоїд (суміш полімеризованих екстрактів алергенів) суспензія для підшкірного введення флакон А 2000 ТЕ + флакон В 10000 ТЕ 2.5 мл з екстрактом алергенів суміші №6, №2 - Дніпро (Дніпропетровськ) (814758) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Сімейна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
Сімейна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Класна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Коваленка Юрія, 2-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом