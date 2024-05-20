Антидот порошок для суспензії оральної 2 г саше тм Baum Pharm, №20 - Запоріжжя (608399) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: порошок для суспензії оральної (5)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 27
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Всього: порошок для суспензії оральної (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
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Всього: порошок для суспензії оральної (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
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Всього: порошок для суспензії оральної (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
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Всього: порошок для суспензії оральної (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 3-Б
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Всього: порошок для суспензії оральної (4)
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
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Всього: порошок для суспензії оральної (2)
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Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
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Всього: порошок для суспензії оральної (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 22
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Всього: порошок для суспензії оральної (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
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Всього: порошок для суспензії оральної (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 1-А
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Всього: порошок для суспензії оральної (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Шиндлера, 91
Аптека
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Всього: порошок для суспензії оральної (19)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Шиндлера, 87
Подорожник
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Всього: порошок для суспензії оральної (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Подорожник
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Всього: порошок для суспензії оральної (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Подорожник
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Всього: порошок для суспензії оральної (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Київська, 60
Подорожник
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Всього: порошок для суспензії оральної (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 43
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Снігурівка, вул. Центральна, 142-Н
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Матвійчука Юліана, 59
Подорожник
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Всього: порошок для суспензії оральної (4)
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Полтава, вул. Соборності, 44
Подорожник
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Всього: порошок для суспензії оральної (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А