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Антидот порошок для суспензії оральної 2 г саше тм Baum Pharm, №20 - Одеса (608399) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
279,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
279,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: порошок для суспензії оральної (1)
279,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: порошок для суспензії оральної (1)
279,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: порошок для суспензії оральної (7)
279,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 77
Всього: порошок для суспензії оральної (5)
279,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16
Всього: порошок для суспензії оральної (6)
279,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
Всього: порошок для суспензії оральної (7)
279,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
279,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
Всього: порошок для суспензії оральної (1)
279,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: порошок для суспензії оральної (18)
279,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
279,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
Всього: порошок для суспензії оральної (2)
279,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: порошок для суспензії оральної (13)
279,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Єврейська, 26-Б
Всього: упаковка (1)
279,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, перех. Єврейська / Миколаївська, 23/40
Всього: порошок для суспензії оральної (5)
279,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
Всього: порошок для суспензії оральної (15)
279,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
Всього: порошок для суспензії оральної (5)
279,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 15/1
Всього: порошок для суспензії оральної (12)
279,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В
Всього: порошок для суспензії оральної (15)
279,00 грн