Антидот порошок для суспензії оральної 2 г саше тм Baum Pharm, №20 - Одеса (608399) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
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Одеса, вул. Садіковська, 25
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Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
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Всього: порошок для суспензії оральної (1)
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Одеса, вул. Преображенська, 29
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Всього: порошок для суспензії оральної (1)
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
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Всього: порошок для суспензії оральної (7)
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Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
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Всього: порошок для суспензії оральної (5)
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Одеса, вул. Канатна, 77
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Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16
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Всього: порошок для суспензії оральної (7)
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
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Всього: порошок для суспензії оральної (1)
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Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
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Всього: порошок для суспензії оральної (18)
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
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Всього: порошок для суспензії оральної (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
В інших містах:
Аптека бам
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Всього: порошок для суспензії оральної (13)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Єврейська, 26-Б
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Всього: порошок для суспензії оральної (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, перех. Єврейська / Миколаївська, 23/40
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Всього: порошок для суспензії оральної (15)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
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Всього: порошок для суспензії оральної (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
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Всього: порошок для суспензії оральної (12)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 15/1
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Всього: порошок для суспензії оральної (15)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В