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Антидот порошок для суспензії оральної 2 г саше тм Baum Pharm, №20 - Львів (608399) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: порошок для суспензії оральної (1)
279,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: порошок для суспензії оральної (1)
279,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: порошок для суспензії оральної (1)
279,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Малоголосківська, 42
Всього: порошок для суспензії оральної (12)
279,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: порошок для суспензії оральної (7)
279,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 25-А
Всього: порошок для суспензії оральної (14)
279,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 64
Всього: порошок для суспензії оральної (11)
279,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: порошок для суспензії оральної (15)
279,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Очеретяна, 31
Всього: порошок для суспензії оральної (10)
279,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Трускавецька, 2-Б
Всього: порошок для суспензії оральної (5)
279,00 грн
В інших містах:
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 6-А
Всього: порошок для суспензії оральної (4)
279,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: порошок для суспензії оральної (12)
279,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, вул. Винниченка, 37
Всього: порошок для суспензії оральної (18)
279,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Мостиська, вул. Хмельницького Богдана, 7
Всього: порошок для суспензії оральної (3)
279,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Радехів, вул. Львівська, 31
Всього: порошок для суспензії оральної (6)
279,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Кравецька, 2/4
Всього: порошок для суспензії оральної (5)
279,00 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 14
Всього: порошок для суспензії оральної (5)
279,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Д
Всього: порошок для суспензії оральної (3)
279,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Скоропадського, 14
Всього: порошок для суспензії оральної (2)
279,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Шептицького, 93
Всього: порошок для суспензії оральної (19)
279,00 грн