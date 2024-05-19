Антидот порошок для суспензії оральної 2 г саше тм Baum Pharm, №20 - Львів (608399) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
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Всього: порошок для суспензії оральної (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 7
Аптека бам
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Всього: порошок для суспензії оральної (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
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Всього: порошок для суспензії оральної (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
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Всього: порошок для суспензії оральної (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Малоголосківська, 42
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Всього: порошок для суспензії оральної (7)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Мазепи, 12
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Всього: порошок для суспензії оральної (14)
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Львів, вул. Мазепи, 25-А
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Всього: порошок для суспензії оральної (11)
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Львів, вул. Наукова, 64
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Всього: порошок для суспензії оральної (15)
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Львів, вул. Миколайчука, 9
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Всього: порошок для суспензії оральної (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Очеретяна, 31
В інших містах:
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Всього: порошок для суспензії оральної (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Трускавецька, 2-Б
Ощад аптека
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Всього: порошок для суспензії оральної (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 6-А
Аптека бам
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Всього: порошок для суспензії оральної (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Подорожник
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Всього: порошок для суспензії оральної (18)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, вул. Винниченка, 37
Подорожник
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Всього: порошок для суспензії оральної (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Мостиська, вул. Хмельницького Богдана, 7
Подорожник
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Всього: порошок для суспензії оральної (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Радехів, вул. Львівська, 31
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Всього: порошок для суспензії оральної (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Кравецька, 2/4
Ощад аптека
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Всього: порошок для суспензії оральної (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 14
Подорожник
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Всього: порошок для суспензії оральної (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Д
Подорожник
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Всього: порошок для суспензії оральної (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Скоропадського, 14
Подорожник
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Всього: порошок для суспензії оральної (19)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Шептицького, 93