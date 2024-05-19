Антидот порошок для суспензії оральної 2 г саше тм Baum Pharm, №20 - Київ (608399) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
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Всього: порошок для суспензії оральної (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Всього: порошок для суспензії оральної (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
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Всього: порошок для суспензії оральної (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
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Всього: порошок для суспензії оральної (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Табірна, 46/48-В
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Всього: порошок для суспензії оральної (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
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Всього: порошок для суспензії оральної (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 45
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
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Всього: порошок для суспензії оральної (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Самійла Кішки, 60/5
Аптека бам
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Всього: порошок для суспензії оральної (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Литовський, 4
Аптека бам
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Всього: порошок для суспензії оральної (13)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Верховинна, 7
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Всього: порошок для суспензії оральної (14)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 40-Б
В інших містах:
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Всього: порошок для суспензії оральної (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 136
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Вишневе, вул. Святоюріївська, 14
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Всього: порошок для суспензії оральної (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Боярка, вул. Хрещатик, 4-А
Подорожник
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Всього: порошок для суспензії оральної (13)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чубинське, вул. Яблунева, 6-А
Подорожник
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Всього: порошок для суспензії оральної (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Красилівка, вул. Європейська, 1
Ощад аптека
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Всього: порошок для суспензії оральної (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 5
Подорожник
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Всього: порошок для суспензії оральної (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 44/1
Подорожник
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Всього: порошок для суспензії оральної (18)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8
Подорожник
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Всього: порошок для суспензії оральної (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А