Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки, що сприяють детоксикації організмуАнтидотЦіни в аптеках

Антидот порошок для суспензії оральної 2 г саше тм Baum Pharm, №20 - Київ (608399) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: порошок для суспензії оральної (7)
279,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: порошок для суспензії оральної (3)
279,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
Всього: порошок для суспензії оральної (6)
279,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Табірна, 46/48-В
Всього: порошок для суспензії оральної (3)
279,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Всього: порошок для суспензії оральної (1)
279,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 45
Всього: порошок для суспензії оральної (5)
279,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (1)
279,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Самійла Кішки, 60/5
Всього: порошок для суспензії оральної (4)
279,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Литовський, 4
Всього: порошок для суспензії оральної (2)
279,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Верховинна, 7
Всього: порошок для суспензії оральної (13)
279,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 40-Б
Всього: порошок для суспензії оральної (14)
279,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: порошок для суспензії оральної (6)
279,00 грн
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Вишневе, вул. Святоюріївська, 14
Всього: порошок для суспензії оральної (11)
279,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Боярка, вул. Хрещатик, 4-А
Всього: порошок для суспензії оральної (8)
279,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чубинське, вул. Яблунева, 6-А
Всього: порошок для суспензії оральної (13)
279,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Красилівка, вул. Європейська, 1
Всього: порошок для суспензії оральної (2)
279,00 грн
Ощад аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: порошок для суспензії оральної (9)
279,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 44/1
Всього: порошок для суспензії оральної (9)
279,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8
Всього: порошок для суспензії оральної (18)
279,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: порошок для суспензії оральної (10)
279,00 грн