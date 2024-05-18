Антидот порошок для суспензії оральної 2 г саше тм Baum Pharm, №20 - Харків (608399) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: порошок для суспензії оральної (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 5
Аптека
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Всього: порошок для суспензії оральної (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Шиндлера, 91
Аптека бам
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Всього: порошок для суспензії оральної (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
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Всього: порошок для суспензії оральної (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 44
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Всього: порошок для суспензії оральної (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
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Всього: порошок для суспензії оральної (17)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зіньків, вул. Петровського Івана, 21
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Всього: порошок для суспензії оральної (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Лебедин, пл. Соборна, 26/1
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Всього: порошок для суспензії оральної (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Героїв Крут, 76/2
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Всього: порошок для суспензії оральної (13)
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Лебедин, вул. Михайлівська, 25-А
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Всього: порошок для суспензії оральної (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 10
Аптека бам
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Всього: порошок для суспензії оральної (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122
Подорожник
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Всього: порошок для суспензії оральної (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, пл. Покровська, 8
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Всього: порошок для суспензії оральної (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Нижньовоскресенська, 1
Аптека бам
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Всього: порошок для суспензії оральної (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Перемоги, 115
Подорожник
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Всього: порошок для суспензії оральної (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Подорожник
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Всього: порошок для суспензії оральної (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 3-Б
Подорожник
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Всього: порошок для суспензії оральної (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 1-А
Подорожник
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Всього: порошок для суспензії оральної (6)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Липова Долина, вул. Сумська, 4
Подорожник
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Всього: порошок для суспензії оральної (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Подорожник
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Всього: порошок для суспензії оральної (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10