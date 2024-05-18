Антидот порошок для суспензії оральної 2 г саше тм Baum Pharm, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (608399) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
Детальніше
Всього: порошок для суспензії оральної (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Подорожник
Детальніше
Всього: порошок для суспензії оральної (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Всього: порошок для суспензії оральної (17)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
Подорожник
Детальніше
Всього: порошок для суспензії оральної (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 3-Б
Подорожник
Детальніше
Всього: порошок для суспензії оральної (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 27
Подорожник
Детальніше
Всього: порошок для суспензії оральної (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Подорожник
Детальніше
Всього: порошок для суспензії оральної (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 1-А
Аптека
Детальніше
Всього: порошок для суспензії оральної (8)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Красноград, вул. Шиндлера, 91
Подорожник
Детальніше
Всього: порошок для суспензії оральної (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: порошок для суспензії оральної (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 22
Подорожник
Детальніше
Всього: порошок для суспензії оральної (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Подорожник
Детальніше
Всього: порошок для суспензії оральної (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Подорожник
Детальніше
Всього: порошок для суспензії оральної (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Подорожник
Детальніше
Всього: порошок для суспензії оральної (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Подорожник
Детальніше
Всього: порошок для суспензії оральної (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Київська, 60
Подорожник
Детальніше
Всього: порошок для суспензії оральної (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 43
Подорожник
Детальніше
Всього: порошок для суспензії оральної (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Подорожник
Детальніше
Всього: порошок для суспензії оральної (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 5
Подорожник
Детальніше
Всього: порошок для суспензії оральної (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка друга, вул. Перспективна, 50
Подорожник
Детальніше
Всього: порошок для суспензії оральної (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суботці, вул. Центральна, 16