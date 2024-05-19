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АНТИ ТОКСИН+ таблетки 0,5 г, №10 - Львів (608434) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 3
Всього: упаковка (2)
42,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
Всього: упаковка (2)
42,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Київ, вул. Здановської Юлії, 52/3
Всього: упаковка (2)
42,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Всього: упаковка (1)
42,00 грн
Біокон
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 17
Всього: упаковка (1)
42,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
Всього: упаковка (3)
42,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 120/1
Всього: упаковка (3)
42,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 98
Всього: упаковка (2)
42,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом