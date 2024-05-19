АНТИ ТОКСИН+ таблетки 0,5 г, №10 - Київ (608434) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
Біокон
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 52/3
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Яготин, вул. Незалежності, 120/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 98
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом