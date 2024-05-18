АНТИ ТОКСИН+ таблетки 0,5 г, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (608434) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 98
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Яготин, вул. Незалежності, 120/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 52/3
Біокон
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Київ, вул. Солом'янська, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено
Київ, просп. Гузара Любомира, 3
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом