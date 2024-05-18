Амідол капсули желатинові 500 мг блістер, №60 - Харків (615069) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 54 аптеках
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Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
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Харків, пров. Пискунівський, 4-А
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Бажаємо здоров'я
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Харків, просп. Гагаріна, 84
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Аптека копійка
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
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Харків, вул. Отакара Яроша, 21