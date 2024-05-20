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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) МАСКА 9 В 1 PureDerm маска 50 мл - Запоріжжя (622291) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
219,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
219,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
219,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
212,36 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
219,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
224,49 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
219,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
219,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
134,97
Економія: -3,98 грн
130,99 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
212,36 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
219,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
219,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
228,72
Економія: -16,19 грн
212,53 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
219,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
219,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
195,03
Економія: -13,59 грн
181,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (2)
214,49 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
238,19
Економія: -46,63 грн
191,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
219,10 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
219,10 грн