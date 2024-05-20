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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) КРЕМ 9 В 1 PureDerm крем 50 мл - Запоріжжя (622292) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
229,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
223,24
Економія: -33,35 грн
189,89 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
227,28
Економія: -22,78 грн
204,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
207,36 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
220,00
Економія: -31,00 грн
189,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
218,81 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
229,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
229,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
197,73
Економія: -5,83 грн
191,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
219,23 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
207,37 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
229,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
213,69
Економія: -26,44 грн
187,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
229,10 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
229,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
226,29
Економія: -11,39 грн
214,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
221,26
Економія: -23,57 грн
197,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (2)
206,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
234,08
Економія: -45,02 грн
189,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
191,85
Економія: -9,95 грн
181,90 грн