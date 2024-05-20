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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяPUORELLA МАСКА ТКАНИННА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ З ЕКСТРАКТОМ СЛИЗУ РАВЛИКАЦіни в аптеках

PUORELLA МАСКА ТКАНИННА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ З ЕКСТРАКТОМ СЛИЗУ РАВЛИКА 21 г - Одеса (622898) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
40,40
Економія: -9,81 грн
30,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (1)
41,20
Економія: -9,97 грн
31,23 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
49,00
Економія: -18,73 грн
30,27 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом