Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється за 32 хв Графік роботи Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1 Всього: упаковка (1) 40,40 Економія: -9,81 грн 30,59 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14 Всього: упаковка (3) 49,00 Економія: -18,73 грн 30,27 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А Всього: упаковка (1) 41,20 Економія: -9,97 грн 31,23 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2 Всього: упаковка (1) 40,00 грн