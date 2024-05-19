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BARONESS МАСКА ТКАНИННА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ З КОЛАГЕНОМ 21 г - Київ (622839) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
57,00
Економія: -19,16 грн
37,84 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
50,70
Економія: -12,29 грн
38,41 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
50,50
Економія: -12,28 грн
38,22 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (4)
51,40
Економія: -12,48 грн
38,92 грн
В інших містах:
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом