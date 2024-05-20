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А-КЕТОН розчин для перорального застосування флакон 30 мл, №6 - Запоріжжя (617390) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
282,00
Економія: -62,40 грн
219,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
259,02
Економія: -41,08 грн
217,94 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
240,96
Економія: -21,46 грн
219,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
255,99
Економія: -45,56 грн
210,43 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
252,00
Економія: -32,40 грн
219,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (7)
239,99
Економія: -29,56 грн
210,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: розчин для перорального застосування (4)
242,97
Економія: -17,47 грн
225,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
237,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (3)
249,00
Економія: -29,15 грн
219,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: розчин для перорального застосування (3)
240,73
Економія: -20,34 грн
220,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
252,09
Економія: -32,52 грн
219,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
231,33
Економія: -12,98 грн
218,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
237,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
265,71
Економія: -46,14 грн
219,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
242,37
Економія: -22,94 грн
219,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (2), флакон (1)
227,94
Економія: -8,40 грн
219,54 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (1)
239,99
Економія: -29,56 грн
210,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1), флакон (2)
249,40
Економія: -29,97 грн
219,43 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1), флакон (1)
244,41
Економія: -24,91 грн
219,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: розчин для перорального застосування (3)
242,24
Економія: -22,74 грн
219,50 грн