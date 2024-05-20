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Аденіз-АМ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 5 мг блістер, №30 - Запоріжжя (568430) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
166,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
168,16
Економія: -5,53 грн
162,63 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
155,73
Економія: -7,80 грн
147,93 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
166,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
166,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (8)
178,50
Економія: -21,97 грн
156,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
166,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
166,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
166,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), блістер (1)
166,95
Економія: -5,71 грн
161,24 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
166,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
135,77
Економія: -6,83 грн
128,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
166,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
155,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
138,66
Економія: -7,15 грн
131,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
166,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
189,00
Економія: -27,30 грн
161,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
133,84
Економія: -4,90 грн
128,94 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
166,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
166,00 грн