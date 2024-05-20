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Аденіз-АМ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 5 мг блістер, №30 - Одеса (568430) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
166,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
166,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
166,00 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
166,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
166,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
166,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
166,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
166,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
166,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
186,00
Економія: -27,60 грн
158,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
166,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
166,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
166,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
166,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
166,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
166,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
166,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
166,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
166,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
166,00 грн
У місті Одеса більше немає пропозицій з препаратом