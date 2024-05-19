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Аденіз-АМ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 5 мг блістер, №30 - Львів (568430) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
166,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
179,50
Економія: -23,44 грн
156,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
166,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
166,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), блістер (1)
169,35
Економія: -8,11 грн
161,24 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
201,20
Економія: -45,00 грн
156,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
166,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
176,99
Економія: -20,93 грн
156,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
166,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
166,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
166,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
166,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
170,53
Економія: -9,29 грн
161,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
217,99
Економія: -61,93 грн
156,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
166,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
166,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
166,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
166,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
166,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
167,50
Економія: -11,44 грн
156,06 грн