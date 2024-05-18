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Аденіз-АМ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 5 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (568430) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
166,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
166,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
166,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
166,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
166,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
166,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
166,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: блістер (2)
172,50
Економія: -14,10 грн
158,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
166,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
166,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
166,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
166,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
166,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
166,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
166,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
166,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
166,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Всього: упаковка (3), блістер (2)
184,30
Економія: -25,90 грн
158,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
166,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
166,00 грн
У місті Дніпро (Дніпропетровськ) більше немає пропозицій з препаратом