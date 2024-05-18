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Аденіз-АМ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 5 мг блістер, №30 - Харків (568428) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
118,35
Економія: -4,08 грн
114,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
117,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
122,38 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
117,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
117,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
122,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
123,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
117,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
117,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
117,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1), блістер (2)
119,37
Економія: -5,10 грн
114,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
117,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
117,70 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: блістер (1)
130,00
Економія: -17,80 грн
112,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
117,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
130,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
117,70 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: блістер (1)
134,30
Економія: -22,10 грн
112,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
117,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
131,01 грн