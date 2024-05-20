Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИАнілідиПарацетамол, комбінації без психолептиківАнтифлу®Ціни в аптеках

Антифлу® таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №12 - Запоріжжя (156705) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 143 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
110,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
114,66
Економія: -6,56 грн
108,10 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
95,80
Економія: -9,39 грн
86,41 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (3)
89,43 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
107,00
Економія: -20,00 грн
87,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
92,56 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
110,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
110,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
107,06
Економія: -3,16 грн
103,90 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
91,29 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
110,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
99,46
Економія: -12,55 грн
86,91 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
96,19
Економія: -9,78 грн
86,41 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
123,80
Економія: -31,60 грн
92,20 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
110,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
105,19
Економія: -20,06 грн
85,13 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
92,32
Економія: -5,41 грн
86,91 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
115,98
Економія: -23,69 грн
92,29 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
95,98
Економія: -10,88 грн
85,10 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
107,00
Економія: -20,00 грн
87,00 грн