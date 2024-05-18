Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Будьте здорові Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Рокитне, вул. Вокзальна, 58 Всього: упаковка (1) 145,00 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється за 33 хв Графік роботи Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 5/13 Всього: упаковка (1) 145,00 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється за 33 хв Графік роботи Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/2 Всього: упаковка (1) 89,99 грн Забронювати

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється за 48 хв Графік роботи Олика, вул. Шевченка Тараса, 33 Всього: упаковка (1) 90,90 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Рожище, вул. Незалежності, 18 Всього: упаковка (1) 141,66 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється за 33 хв Графік роботи Іваничі, вул. Грушевського, 25 Всього: упаковка (1) 146,36 грн