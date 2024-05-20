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Апсорбін порошок для оральної суспензії 3,76 г саше, №10 - Запоріжжя (410813) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: саше (6)
109,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
115,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
113,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), саше (2)
113,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1), саше (4)
115,20 грн
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (1), саше (5)
114,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (1), саше (2)
115,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: саше (9)
113,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (2), саше (4)
115,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (1)
108,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: саше (9)
114,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1), саше (9)
109,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1), саше (5)
113,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (2)
114,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: саше (4)
113,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1), саше (5)
114,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
Всього: упаковка (1), саше (6)
113,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
111,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: саше (5)
115,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (1), саше (3)
108,90 грн